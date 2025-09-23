Corpos de amigos mortos após viagem ao PR para cobrar dívida são sepultados em SP

Os corpos dos três homens que saíram de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, para cobrar uma dívida no Paraná, foram sepultados na manhã deste domingo (21).
Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza viajaram no dia 4 de agosto e estavam desaparecidos desde então. Os corpos deles foram encontrados na noite de quinta-feira (18).
O velório de Robishley e Rafael começou na noite de sábado (20). Os corpos foram sepultados na mesma cova, já que os dois eram amigos muito próximos, no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, neste domingo (21).
Familiares e amigos estiveram no local para a despedida. Emocionada, a esposa de Robishley, Denise Cristina Pereira, lamentou a morte do companheiro e disse que ainda tinha esperanças de encontrá-lo vivo.
Já o corpo de Diego Henrique Afonso foi velado e sepultado no cemitério municipal de Olímpia (SP) na manhã deste domingo (21). Parentes e amigos saíram em cortejo por volta das 10h.
Por Madelyne Boer, André Modesto, TV TEM – Foto: Madelyne Boer/TV TEM