Grupo de Capoeira Estrela da Barra conquista medalhas em Caiabu

No último domingo (21) o Grupo de Capoeira Estrela da Barra representou Adamantina na competição realizada em Caiabu e alcançou sete medalhas na classificação geral. O que mais uma vez colocou a cidade em destaque nas categorias Infantil, Juvenil e Master.

Foram quatro de ouro com Beatriz Rafaela Cardoso, Gabriel Silvestre, João Antônio Gutierrez e Edicleia Ramos.

Mais duas de prata com Maria Eduarda Silvestre e Breno Aleixo.

Além de uma de bronze com kauê Pietro.

Liderado pela mestra Sara, apoiada pela professora Suelen, o grupo Estrela da Barra agradece a Prefeitura de Adamantina e a Secretaria de Esporte pelo incentivo à Capoeira do município.

Por Redação

.