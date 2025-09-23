Policiais penais de Irapuru e Adamantina percorrem 44 km em peregrinação até Santo Expedito

Dois policiais penais realizaram, no último dia 13, uma caminhada de fé e devoção à Santo Expedito.

Haroldo Ribeiro, de Irapuru, e Wellington Menegassi, de Adamantina, saíram de Flórida Paulista em direção ao Santuário de Santo Expedito, em uma peregrinação de mais de 44 quilômetros.

O trajeto, iniciado ainda na madrugada, foi concluído em 7 horas e 45 minutos, exigindo esforço e determinação. Apesar da longa distância, os policiais completaram a caminhada com sucesso, demonstrando não apenas fé, mas também disciplina e preparo físico.

Ambos atuam no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Pacaembu e decidiram unir espiritualidade e desafio pessoal nesta jornada. O destino escolhido, Santo Expedito, é conhecido como o “santo das causas justas e urgentes”, e recebe anualmente milhares de devotos de toda a região.

A peregrinação de Haroldo Ribeiro e Wellington Menegassi simboliza não apenas devoção religiosa, mas também um exemplo de perseverança e superação.

Por Folha Regional Adamantina

