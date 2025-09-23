Assessor do deputado Mauro Bragato concede entrevista à TV Folha Regional

O assessor parlamentar e responsável pelo escritório regional de Adamantina, Ricardo Rived Garcia, esteve nos estúdios da TV Folha Regional, onde concedeu uma entrevista abordando temas de interesse da população de Adamantina e região. Além de sua atuação junto ao deputado estadual Mauro Bragato, Ricardo Rived tem trajetória marcada pela vida pública, tendo sido prefeito do município de Sagres.

Durante a entrevista, ele destacou a função essencial do escritório regional, que serve como porta de entrada para as demandas locais, funcionando como elo entre a comunidade e o gabinete do deputado na Assembleia Legislativa, em São Paulo. Segundo ele, é por meio dessa estrutura que são recebidos e encaminhados pedidos, reivindicações e sugestões da população e de lideranças municipais.

Entre os pontos tratados, Ricardo Rived comentou sobre os principais tipos de solicitações que chegam ao escritório, que vão desde questões ligadas à saúde, infraestrutura e educação até a busca por recursos e projetos que beneficiem Adamantina e cidades vizinhas.

Ao falar sobre a região da Alta Paulista, o assessor destacou os desafios atuais enfrentados, citando as necessidades de investimentos em áreas estratégicas. Ele também lembrou de projetos e recursos já conquistados recentemente por meio da atuação do deputado Mauro Bragato, reforçando que novas demandas estão em andamento e poderão gerar benefícios concretos à população.

Ricardo Rived ressaltou ainda a importância de contar com um deputado estadual comprometido com a defesa dos interesses do interior paulista, lembrando que Bragato tem se dedicado a projetos voltados ao fortalecimento dos municípios da região.

Ao final da entrevista, deixou uma mensagem à comunidade: reforçou que os moradores que desejarem encaminhar demandas ou buscar apoio podem procurar diretamente o escritório regional de Adamantina, que está à disposição para atender e representar os interesses da população.

Por Folha Regional Adamantina

