Jogo de reencontro reúne ex-jogadores e amigos do time do Industrial de Adamantina

Mais de 20 anos depois de encerrar a participação no futebol amador de Adamantina, os dirigentes do EC Industrial reuniram ex-jogadores familiares e amigos para um reencontro festivo na tarde do último sábado (20), no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’.

O amistoso, organizado pela Família Sacoman – liderado pelos irmãos Rogério Macarrão (vereador), Cado e Pelé –, que contou também com uma equipe formada por convidados, terminou com o placar de 2 a 1 para o Industrial.

“Depois de tanto tempo, quisemos reunir os velhos companheiros de campo e os amigos para celebrar conquistas alcançadas, fortalecer os laços e criar memórias inesquecíveis”, disseram os irmãos.

Participaram do jogo festivo, além dos familiares Anderson Galo, André, Paulinho, Jorge e Marcos, parceiros do time como Rildo, Kakinha, Carlinhos Bibi, Adriano, Ricardo Bispo, Esquerdinha, Sérgio Pigorari, Jair Cabeça, Wendel Soares/FAI, Osmar, Ronaldo Tuiuiu e outros. Fizeram parte do time adversário os atletas dos treinos no ATC, como Juliano Pinto, Cossi, Gérsino, Sândalo, Flávio Minatel, Fabiano Serrante, Lupercio, Marcelo e outros.

A Secretaria de Esportes e Lazer preparou toda infraestrutura do Estádio para o evento.

Vale lembrar que a equipe do Industrial era tradicional nos campeonatos amadores do município e da região, nas décadas de 8, 90 e 2000.

“Agradecemos a todos que compareceram para reviver esse momento com a gente. Foi uma tarde/noite de muita nostalgia, amizade e diversão, no primeiro, segundo e também no terceiro tempo durante a nossa confraternização para relembrar o passado da nossa equipe”, declararam a família Sacoman.

