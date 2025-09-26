Trem carregado com milho descarrila após bater em caminhão de cana em Araraquara

Um trem de carga que transportava milho descarrilou na tarde desta quinta-feira (25) em Araraquara (SP), após atingir um caminhão carregado com cana-de-açúcar. O acidente ocorreu em uma passagem de nível próxima ao bairro Aparecidinha, na altura da Estação do Ouro. Ninguém se feriu.
De acordo com as primeiras informações, a composição colidiu com o caminhão e o arrastou por aproximadamente 200 metros. Os motivos do acidente ainda serão apurados.
Com a força do impacto, 15 dos vagões saíram dos trilhos e tombaram, fazendo com que a carga de milho se espalhasse pelo local. A linha férrea ficou visivelmente danificada e retorcida.
Equipes da Rumo Logística, concessionária responsável pela ferrovia, já estão no local trabalhando na remoção dos vagões e na avaliação dos danos para o restabelecimento do tráfego.
Por g1 São Carlos e Araraquara – Foto: Milton Filho/ ACidade ON