Geral

Trem carregado com milho descarrila após bater em caminhão de cana em Araraquara

Um trem de carga que transportava milho descarrilou na tarde desta quinta-feira (25) em Araraquara (SP), após atingir um caminhão carregado com cana-de-açúcar. O acidente ocorreu em uma passagem de nível próxima ao bairro Aparecidinha, na altura da Estação do Ouro. Ninguém se feriu.

De acordo com as primeiras informações, a composição colidiu com o caminhão e o arrastou por aproximadamente 200 metros. Os motivos do acidente ainda serão apurados.

Com a força do impacto, 15 dos vagões saíram dos trilhos e tombaram, fazendo com que a carga de milho se espalhasse pelo local. A linha férrea ficou visivelmente danificada e retorcida.

Equipes da Rumo Logística, concessionária responsável pela ferrovia, já estão no local trabalhando na remoção dos vagões e na avaliação dos danos para o restabelecimento do tráfego.

Por g1 São Carlos e Araraquara – Foto: Milton Filho/ ACidade ON

