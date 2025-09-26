Motorista feito refém é obrigado a socorrer ladrão após veículo roubado tombar em rodovia

O motorista do caminhão, que saiu de Franca (SP), foi mantido dentro do veículo pelos criminosos e seguiram para a Zona Rural, entre Capivari e Santa Bárbara d’Oeste (SP).

Motorista é obrigado a socorrer ladrão

Em determinado trecho, o caminhão tombou. Um dos ladrões ficou preso. O motorista precisou cavar a terra e usar um macaco hidráulico para socorrer o criminoso que ficou preso no caminhão.

Por g1 Piracicaba e Região – Foto: Edijan Del Santo/EPTV