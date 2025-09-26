Motorista feito refém é obrigado a socorrer ladrão após veículo roubado tombar em rodovia

A Guarda de Capivari (SP) encontrou uma carreta roubada em trecho da Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306) na noite desta quinta-feira (25). O motorista foi localizado, depois, após receber ajuda de um funcionário do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER).
Após o roubo, o veículo Scania, carregado com sucata, tombou na altura do km 5 na pista na região de um canavial. A vítima, segundo relato à Guarda, precisou ajudar a socorrer um dos ladrões que ficou preso na cabine do caminhão após o acidente. Leia mais detalhes, na reportagem, abaixo.
Segundo a guarnição, as equipes foram acionadas por volta das 20h desta quinta e localizaram o veículo de grande porte tombado em um carreador de cana-de-açúcar.
O motorista relatou aos agentes da Guarda que faria uma entrega à empresa de vigas de aço quando um veículo Volkswagen Gol parou bruscamente na frente do caminhão.
Dois homens armados desceram do carro, renderam o motorista e o obrigaram a entregar a direção do caminhão.
O motorista do caminhão, que saiu de Franca (SP), foi mantido dentro do veículo pelos criminosos e seguiram para a Zona Rural, entre Capivari e Santa Bárbara d’Oeste (SP).
Motorista é obrigado a socorrer ladrão
Em determinado trecho, o caminhão tombou. Um dos ladrões ficou preso. O motorista precisou cavar a terra e usar um macaco hidráulico para socorrer o criminoso que ficou preso no caminhão.
Por g1 Piracicaba e Região – Foto: Edijan Del Santo/EPTV