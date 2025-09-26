Alunos de Medicina da FAI promovem palestras sobre o mês de conscientização “Setembro Amarelo” na Clinica PAI Nosso Lar

Em alusão ao mês “Setembro Amarelo”, a clínica “Pai Nosso Lar” sediou, nos últimos dois dias, um evento dedicado à conscientização e preservação da vida. A iniciativa marcou a finalização do estágio prático de um grupo de estudantes do oitavo termo do curso de Medicina da FAI e teve como objetivo principal reforçar a importância da prevenção ao suicídio e do cuidado com a saúde mental.

As apresentações foram direcionadas aos funcionários e pacientes da clínica. O evento foi dividido em duas datas para alcançar diferentes grupos: a primeira palestra ocorreu na tarde de quinta-feira, 25 de setembro, e a segunda foi realizada na manhã desta sexta-feira, 26.

A ação buscou criar um espaço de diálogo e acolhimento, onde a valorização da vida foi o tema central. A médica psiquiatra e docente de medicina na FAI, Dra. Daniela de Oliveira Guidini, destacou a relevância do movimento. “O Setembro Amarelo é um movimento que toca profundamente nossos corações. Falar sobre a vida, sobre esperança e sobre cuidado não é apenas uma campanha: é uma missão. Cada palavra de incentivo, cada gesto de carinho e cada abraço podem ser a diferença na vida de alguém que luta em silêncio”.

Além das apresentações, a organização também promoveu dinâmicas interativas e confraternização com um café, incentivando a troca de experiências e o fortalecimento dos laços entre os participantes.

Ao final, a mensagem transmitida foi de otimismo e resiliência, como reforçou a Dra. Daniela. “A palavra que eu quero que fique com esse evento é ‘esperança’, porque quando a temos, encontramos força para continuar, coragem para enfrentar os desafios e luz para iluminar o caminho de quem precisa”.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

.