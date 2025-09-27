Encontro reúne policiais civis aposentados na Seccional de Adamantina

A Delegacia Seccional da Polícia Civil de Adamantina realizou na manhã desta sexta-feira (26) um encontro especial que reuniu cerca de 60 policiais civis aposentados da microrregião. O evento foi marcado por reencontros, lembranças e momentos de valorização aos profissionais que atuaram em diferentes unidades da corporação.



O delegado seccional Carlos Vasconcelos, anfitrião da iniciativa, destacou a importância do gesto como forma de reconhecimento e gratidão. Segundo ele, a reunião buscou estreitar laços, reviver boas memórias e homenagear aqueles que dedicaram anos de serviço à Polícia Civil e ao Estado de São Paulo.



Os convidados foram recepcionados com um café da manhã preparado com apoio da Cocipa (Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista) e da Treviolo Café, além de participarem de sorteios de brindes.



A ação reforçou o respeito da instituição à trajetória dos aposentados e o vínculo entre gerações de policiais civis, evidenciando o legado deixado pelos ex-integrantes da corporação.

POR: Redação – Fotos: Acácio Rocha / Siga Mais



