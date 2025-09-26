Cantor sertanejo morre ao cruzar o canteiro central, invadir a contramão e bater carro de frente contra outro veículo em Rio Preto

Um cantor sertanejo de 42 anos morreu ao cruzar o canteiro central, invadir a contramão, bater o carro de frente contra outro e ser arremessado do veículo. O acidente aconteceu na Rodovia Washington Luís (SP-310), na noite de quinta-feira (25), em São José do Rio Preto (SP).
Segundo o boletim de ocorrência, Américo D’tulio Oliveira de Carvalho, conhecido como Bill, estava sozinho no carro. Ele era conhecido pela dupla Bill e Billy e morreu no local. No outro veículo estava uma mulher de 41 anos. Ela foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital de Base (HB).
Na unidade de saúde, a mulher passou por teste de bafômetro, que deu negativo para embriaguez. Ambos os veículos ficaram destruídos. A rodovia ficou interditada, mas já foi liberada.
A ocorrência foi registrada como homicídio na direção do veículo automotor.
