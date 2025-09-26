Motorista morre após bater em carreta carregada com toneladas de açúcar na SP-225

Um homem morreu na noite desta quarta-feira (24) após bater a carreta que dirigia na traseira de outra, que transportava 46 toneladas de açúcar, em Jaú (SP).
Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente foi registrado no km 182 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), no sentido oeste da via.
A Polícia Rodoviária, a perícia técnica e uma funerária estiveram no local, e o Corpo de Bombeiros atuou na retirada do corpo das ferragens.
A carreta que provocou o acidente foi removida por um guincho, enquanto a que transportava o açúcar conseguiu seguir viagem. A carga não foi afetada e as causas do acidente serão investigadas.
Por conta do derramamento de óleo, uma equipe de limpeza aplica serragem na pista. O acostamento ficou interditado por 6 horas, mas, até a última atualização desta reportagem, o trânsito fluía normalmente pelo local.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/divulgação