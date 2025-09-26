Engavetamento na SP-333 deixa uma pessoa morta e duas feridas no interior de SP

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um engavetamento na noite desta terça-feira (23), na Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333), em Guarantã (SP).
Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente foi registrado no km 280, quando um caminhão bateu em um carro, que foi arremessado contra a traseira de uma van. Na sequência, a van colidiu em uma caminhonete.
Das três pessoas que estavam no carro, uma morreu no local e duas foram socorridas até o hospital, sendo uma em estado grave e a outra com ferimentos leves. Os motoristas dos demais veículos não ficaram feridos.
A rodovia chegou a ficar totalmente interditada após o acidente, mas foi liberada horas depois. Até a última atualização desta reportagem, o trânsito fluía normalmente no local.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/divulgação