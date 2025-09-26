Chegada em grande estilo: NOGUEIRA LINS inaugura concessionária Volkswagen em Adamantina

A noite de quarta-feira (24) marcou um momento histórico para Adamantina e região: a inauguração da mais nova concessionária Volkswagen Nogueira Lins, um marco de modernidade, sofisticação e tradição.

Com 40 anos de atuação no mercado automotivo, a Nogueira Lins reafirma sua força e credibilidade, agora trazendo para Adamantina toda a linha de veículos Volkswagen 0 km — sinônimo de tecnologia, conforto, segurança e design — além de um pós-venda de excelência, pensado para oferecer a melhor experiência ao cliente.

O evento reuniu a família Nogueira Lins, amigos, autoridades locais, convidados especiais e a imprensa local e regional. Localizada na área comercial Luiz Steche, a nova unidade impressiona pela estrutura: são mais de 5.000 m² de espaço moderno, concebido dentro do padrão global da Volkswagen, com ambientes planejados para acolher com conforto e praticidade cada cliente e visitante.

Em seu discurso, o gerente Wilson destacou que a concessionária chega para ser referência em negócios e atendimento:

“As portas estão abertas e prontas para oferecer as melhores oportunidades aos moradores de Adamantina e região. Convidamos todos a conhecerem de perto nossa estrutura e a linha Volkswagen”, afirmou.

Falando em nome da família, Maria Júlia Paganotti Lins reforçou o orgulho de ampliar a presença da empresa, que já está consolidada em Dracena, Avaré, Rancharia, Araçatuba e, agora, também em Adamantina.

Com essa inauguração, a Nogueira Lins escreve mais um capítulo de sua trajetória de sucesso, conectando tradição, inovação e proximidade com os clientes — sempre guiada pela confiança construída ao longo de quatro décadas.

