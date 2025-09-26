Gerente de fazenda é multado por queimada em área de preservação em Adamantina

Um gerente de fazenda, de 44 anos, foi multado em R$ 6,3 mil pelo uso de fogo em vegetação, nesta quinta-feira (25), em Adamantina. A autuação ocorreu após a Polícia Militar Ambiental identificar um foco de queimada por meio de satélite e realizar fiscalização no local.

Segundo a corporação, foram constatadas queimadas em 0,52 hectare de pastagem e em 0,48 hectare de APP (Área de Preservação Permanente). O gerente relatou que havia descartado restos de um produto usado na manutenção de uma caixa d’água, o que teria iniciado o fogo. Ele ainda afirmou que tentou apagar as chamas, mas os ventos espalharam o incêndio.

Diante da situação, o homem recebeu dois autos de infração: um de R$ 1.560 por uso de fogo em área agropastoril e outro de R$ 4.800 por dificultar a regeneração natural da vegetação em APP.

A Polícia Ambiental informou que a ocorrência envolvendo a área de preservação será encaminhada à Polícia Civil, e o gerente poderá responder criminalmente. (Por: Impacto)

