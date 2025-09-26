Com quase 8 toneladas de droga que iria para o Rio de Janeiro, homem é preso em Adamantina

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (FICCO-SP) realizaram uma das maiores apreensões de drogas do ano na região. Na tarde desta quinta-feira (25), por volta das 14h30, durante a Operação Impacto, quase 8 toneladas de maconha foram interceptadas na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), altura do km 590, em Adamantina.

A ação teve início quando equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordaram um caminhão trator Scania T112 H, que tracionava um semirreboque Radon, ambos registrados em Lages/SC. O veículo, que transportava placas de gesso, levantou suspeitas dos policiais.



Motorista demonstra nervosismo e contradições

O motorista, um homem de 41 anos, morador de Mato Grosso do Sul, demonstrou nervosismo desde o início da fiscalização. As respostas contraditórias sobre a origem e destino da viagem levaram os agentes a uma vistoria minuciosa da carga.

O que se seguiu foi a descoberta de um vasto carregamento ilícito. Escondida sob as placas de gesso, foi encontrada uma grande quantidade de maconha. Após a pesagem, o total apreendido chegou a impressionantes 7.887 quilos do entorpecente.

Rota Campo Grande a Duque de Caxias

Aos policiais, o motorista afirmou que havia carregado a mercadoria em Campo Grande/MS e que o destino final era Duque de Caxias/RJ. Ele receberia cerca de R$ 5 mil pelo transporte do caminhão.



A ocorrência foi imediatamente apresentada na Delegacia da Polícia Federal de Marília, onde a prisão em flagrante do motorista foi ratificada por tráfico de drogas. O caminhão, o semirreboque, a maconha e um aparelho celular foram apreendidos. O indivíduo permanece preso e à disposição da Justiça.

A apreensão representa um prejuízo milionário ao crime organizado e reforça a atuação conjunta das forças de segurança no combate ao tráfico interestadual de drogas.



