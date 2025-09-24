Sebrae-SP inicia diagnostico para o fortalecimento do turismo em Adamantina

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Adamantina, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), deu início a um importante trabalho voltado ao desenvolvimento do setor turístico da cidade. Trata-se do Diagnóstico da Estrutura de Gestão do Turismo, uma iniciativa que visa fortalecer a atividade turística local e integrar Adamantina em um ambiente mais favorável ao empreendedorismo.

A ação começou na última quinta-feira (11), com reuniões de alinhamento entre representantes do Sebrae-SP e autoridades locais. O diagnóstico busca mapear as vocações turísticas do município, identificando atrativos, equipamentos e locais de visitação já existentes, além de analisar os potenciais e os desafios que o setor enfrenta atualmente.

De acordo com o Sebrae, o estudo também avalia oportunidades de melhoria em áreas estratégicas como gestão, planejamento, organização e desenvolvimento da atividade turística. Após a conclusão da etapa de diagnóstico, o município poderá receber consultorias especializadas para apoiar a gestão pública e fomentar novas iniciativas que valorizem o turismo.

A ação integra o programa Cidade Empreendedora, já em execução no município, e se soma aos esforços para consolidar Adamantina como um destino turístico de referência na região.

O consultor de negócios do Sebrae-SP, Guilherme Soares, destacou a importância do projeto e lembrou que Adamantina faz parte da lista dos Municípios de Interesse Turístico (MIT).

“A região tem muito potencial para se destacar no turismo. O fortalecimento do setor também impacta diretamente a população, gerando mais oportunidades de emprego e renda, valorizando o comércio local e incentivando o empreendedorismo”, ressaltou.

Com a iniciativa, Adamantina avança em um processo de planejamento estratégico que pretende não apenas consolidar o turismo como fonte de desenvolvimento econômico, mas também preservar e valorizar a identidade cultural e social da cidade.

Por Folha Regional Adamantina

