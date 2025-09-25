Projeto Vôlei Adamantina cresce de forma expressiva e soma 280 alunos em três categorias

Em 2018 foi criado pela Instituição Capaz de Adamantina o projeto ‘Viva Vôlei’ com o Prof. Pedro Milanesi. Dois anos depois (2020) abriu-se outra turma de treinamentos com o nome ‘Voleibol Guarani Capaz’ com a Profª Larissa Trindade. Ambos vinculados ao Departamento de Esportes da entidade. Mas, em 2024, se decidiu unificar e ampliar o atendimento do projeto social, surgindo o ‘Vôlei Adamantina’, que conta com o importante suporte financeiro do Poder Judiciário da Comarca.

“No início, havia cerca de 80 alunos. Este número foi aumentando gradativamente. E hoje estamos com uma média de 280 alunos frequentando”, contam os professores.

A turma Amadora é treinada pela Profª. Larissa, nas categorias feminino e misto. “Temos cerca de 30 a 35 alunos por turma”.

Já as turmas de Iniciação e de Competição tem como treinador o Prof. Pedro e o auxiliar Hérbert Teixeira, com as categorias masculino, feminino e misto. “Para melhorar o desempenho, tentamos sempre trabalhar com no máximo 24 alunos por turma”.

Os treinos ocorrem no Ginásio do Navarro (Carlos Santa Bueno), de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 20h.

As equipes formadas participam de torneios/ligas ao longo dos 12 meses do ano. E temos conseguido ótimos resultados.

“Grande parte dos nossos alunos são estudantes no ensino fundamental e do ensino médio. E, por ser um projeto social, usamos o Esporte para desenvolver neles a colaboração, trabalho em equipe, bem como o espírito de competição, liderança e respeito à regras, além de fazer com que aprendam a socializar e criar vínculos de amizade. Tudo isso serve não só para formar atletas, mas, principalmente, para formar cidadãos e cidadãs de bem”, ressaltam os treinadores Larissa e Pedro.

Por Folha Regional Adamantina

