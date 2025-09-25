Alunos da escola Helen Keller recebem homenagem na Câmara de Adamantina

Na noite desta segunda-feira (22), a Câmara Municipal de Adamantina aprovou, por unanimidade, a Moção de Congratulações e Aplausos, em reconhecimento aos alunos da Escola Estadual Helen Keller pelo excelente desempenho nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, realizados entre os dias 14 e 21 de agosto, em Águas de Lindóia.

A homenagem foi acompanhada por pais, professores, alunos e moradores de Adamantina, que prestigiaram a sessão e aplaudiram o feito histórico da escola. Os estudantes alcançaram a 5ª colocação entre 4.330 escolas de todo o Estado, conquistando títulos importantes: campeões sub-regional, campeões na Diretoria de Ensino e campeões regionais em Presidente Prudente nas categorias mirim sub-13 e sub-14.

Também foram homenageados o professor Luís Enrique Milanezi e a diretora Eunice Ramos, que acompanharam a trajetória da equipe.

O presidente da Câmara, Eder Ruete, destacou que a conquista reforça a importância do incentivo ao esporte escolar e do apoio às novas gerações. Os vereadores ressaltaram ainda o orgulho em ver alunos da rede estadual de Adamantina representando o município e levando o nome da cidade para todo o Estado.

Por Folha Regional Adamantina

