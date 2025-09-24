Reforma da passarela da Joaquim Nabuco inicia nova fase em Adamantina

A passarela da Rua Joaquim Nabuco, em Adamantina, está passando por uma reforma inédita para garantir maior segurança e conforto aos pedestres. O lado direito (sentido Centro/bairro) da estrutura está interditado desde fevereiro, quando teve início a remoção do calçamento, e a intervenção foi retomada na última semana.

Em nota, a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Adamantina afirmou:

“Após a retirada das placas de concreto, iniciamos um processo técnico de magnitude inédita no município. Engenheiros realizaram inspeções detalhadas em toda a estrutura metálica — treliças, soldas, conexões, colunas, bases e guarda-corpos — e identificaram pontos de corrosão profunda e desgastes acumulados ao longo de décadas.”

Com base nesses diagnósticos, a pasta definiu as etapas estratégicas que serão executadas, contemplando drenagem, segurança e conforto do usuário. “O piso de concreto existente será substituído por lajes protendidas, capazes de suportar sobrecargas de até 700 kg/m², reduzindo significativamente o peso sobre a estrutura metálica. Além disso, faremos tratamento anticorrosivo, correção de pontos de ferrugem profunda, pintura industrial de alta performance e adequação dos guarda-corpos conforme normas técnicas e do Corpo de Bombeiros.”

Questionada sobre o investimento, a Secretaria informou que o valor final da obra será de R$ 120 mil, integralmente custeado com recursos próprios, sendo R$ 60 mil destinados a cada passarela. “Inicialmente, as estimativas chegavam a R$ 830 mil, incompatíveis com nosso orçamento, mas conseguimos alinhar qualidade, segurança e custo com planejamento técnico detalhado.”

Ainda segundo a Secretaria, a primeira passarela estará totalmente recuperada ainda este ano. “Em 2026, a passarela receberá melhorias rápidas no piso e ajustes nos guarda-corpos, utilizando tecnologia que permite execução ágil e segura, sem causar transtornos aos pedestres.”

A nova metodologia, que será aplicada na passarela do lado esquerdo (Centro/bairro), vai minimizar impactos ao tráfego de pedestres, como ocorre atualmente. “A experiência adquirida na etapa inicial permitirá que o trabalho seja concluído em poucos dias, garantindo segurança, durabilidade e conforto, sem necessidade de interdições prolongadas.”

A Secretaria informa ainda que, durante todo o período da obra, a passagem inferior sob a linha férrea permanecerá interditada para garantir a proteção de pedestres e trabalhadores.

“Esta obra é um marco histórico para Adamantina. Nunca houve avaliações técnicas tão aprofundadas em nossas passarelas. O trabalho garante uma infraestrutura moderna, segura, durável e confortável para a população, mantendo o respeito à história da cidade.”

Por Impacto Notícias

