PM envolvido em acidente entre viaturas e moto da corporação morre após cinco dias internado

Um dos policiais militares envolvidos no acidente com duas viaturas e uma motocicleta da PM morreu na madrugada de domingo (14) após cinco dias internado. O acidente ocorreu em uma rodovia de Catanduva (SP) na terça-feira (9).
O cabo Fábio Wilson Lima Junior, de 25 anos, trabalhava no batalhão de Catanduva há seis anos. Ele era um dos dois feridos resgatados em estado grave. O outro, assim como quatro agentes atendidos com ferimentos leves, se recuperou e, conforme a corporação, está bem.
Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu durante uma ocorrência de tráfico de drogas que começou em Catiguá (SP). Durante a perseguição na rodovia Comendador Pedro Monteleone, uma viatura bateu atrás da outra. A moto também colidiu na traseira de uma das viaturas.
O suspeito estava transportando 20 tijolos de maconha, oito tijolos de cocaína e um tijolo de crack, e informou que receberia R$ 4 mil para o transporte da droga.
O suspeito foi preso em flagrante e o caso foi registrado como tráfico de drogas.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Arquivo pessoal