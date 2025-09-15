Fundo Social realiza entrega dos alimentos arrecadados durante a ExpoVerde e com o carrinho solidário para entidades

O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina realizou na última sexta-feira (12), a entrega dos alimentos arrecadados durante a ExpoVerde para a Casa da Sopa; Paróquia Nossa Senhora de Fátima; Ave Cristo; Pão de Santo Antônio e Vicentinos.

Durante a 33ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina foram arrecadados 312 quilos de alimentos e, ainda, foram entregues mais 192 que foram recolhidos por meio dos carrinhos solidários que ficam nos supermercados da cidade.

Sendo assim, as entidades receberam 101 quilos, totalizando 508 quilos de alimentos destinados para pessoas em situação de vulnerabilidade social.