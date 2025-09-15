Fundo Social realiza entrega dos alimentos arrecadados durante a ExpoVerde e com o carrinho solidário para entidades

Durante a 33ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina foram arrecadados 312 quilos de alimentos e, ainda, foram entregues mais 192 que foram recolhidos por meio dos carrinhos solidários que ficam nos supermercados da cidade.
Sendo assim, as entidades receberam 101 quilos, totalizando 508 quilos de alimentos destinados para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Cestas básicas recebidas do Fundo Social de Solidariedade do Estado
No mesmo dia, foram entregues ainda 50 cestas básicas para as mesmas entidades e, ainda, 50 para a Secretaria de Assistência Social provenientes do Fundo Social de Solidariedade.
Essas cestas foram destinadas a essas entidades, pois elas assim como a pasta realizam a prestação do benefício eventual que consiste na destinação de provisões temporárias e suplementares para famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.