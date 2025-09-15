Casa do Garoto, Fundo Social de Solidariedade e Lar dos Velhos recebem mais de 6 mil reais provenientes da Cavalgada do Bem

Abrindo a realização da ExpoVerde 2025, foi realizada a Cavalgada do Bem em parceria com as entidades, Casa do Garoto, Fundo Social de Solidariedade e Lar dos Velhos com o objetivo de arrecadar fundos.
Na manhã desta segunda-feira (15), foram entregues para cada um dos participantes o montante de R$ 6.517,86 reais.
Conforme a presidente do Fundo Social de Solidariedade, os recursos serão usados para a aquisição de araras de roupas, reparos no telhado e, ainda, para conserto das macas que são usadas nos cursos.
Já a equipe da Casa do Garoto disse que o valor recebido será empregado na manutenção dos três serviços oferecidos.
Por sua vez, os representantes do Lar dos Velhos disseram que o montante recebido será usado na aquisição de materiais de equipamentos para proteção individual.
Jornalista Natacha Dominato