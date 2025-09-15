Carro fica destruído após bater em caminhão e capotar na SP-127

Um carro ficou destruído após bater na traseira de um caminhão e capotar na manhã deste domingo (14), na Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP-127), em Itapetininga (SP).
O motorista do carro foi socorrido com ferimentos moderados e encaminhado ao Hospital Léo Orsi Bernardes (HLOB) em Itapetininga. Já o caminhoneiro não ficou ferido.
Segundo a concessionária que administra o trecho, o acidente aconteceu por volta das 7h30, no km 160 Sul. As equipes foram acionadas para socorrer as vítimas e orientar o tráfego no trecho.
Durante o atendimento, a faixa 1 da rodovia precisou ser interditada para o trabalho da polícia e da perícia. O tráfego já foi liberado.
Por g1 Itapetininga e região – Foto: Reprodução/Redes Sociais