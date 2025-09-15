Caminhão carregado com carne pega fogo na Rodovia Anhanguera

Um caminhão pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (15) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa (SP). O veículo, que estava carregado com carne, saiu da Bahia. Não houve registro de vítimas.
Foram utilizados aproximadamente 8 mil litros de água no combate às chamas, segundo o Corpo de Bombeiros. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Nova Odessa, o motorista contou que na altura do km 118 da via, próximo ao pedágio, observou que saia fumaça das rodas do caminhão.
Os Bombeiros de Nova Odessa e corporação de Sumaré (SP), atuaram no combate as chamas.
O fogo foi totalmente controlado às 6h. A cabine do caminhão não foi atingida, o fogo se concentrou apenas no compartimento de carga.
Por g1 Piracicaba e Região – Foto: Corpo de Bombeiros de Nova Odessa/Reprodução