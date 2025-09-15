Carreta da dupla Rionegro & Solimões se envolve em acidente depois de show no Paraná

A carreta da dupla sertaneja Rionegro & Solimões se envolveu em um acidente na BR-369, em Bandeirantes, no norte do Paraná.
A batida foi registrada às 5h de domingo (14). Horas antes, na noite de sábado (13), os cantores fizeram um show em Astorga – cidade a aproximadamente 170 quilômetros de distância de onde ocorreu o tombamento.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, nesta segunda-feira (15), que o acidente aconteceu porque um carro “invadiu a pista contrária não tendo espaço para a carreta desviar”. Com o impacto, a carreta tombou.
Os três ocupantes do carro foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um homem e uma mulher, de 21 e 28 anos respectivamente, tiveram ferimentos graves. Uma mulher, de 31, teve ferimentos leves.
Em nota enviada ao g1, a assessoria da dupla afirmou que os envolvidos foram prontamente socorridos e desejou plena recuperação a todos. “Rionegro & Solimões e sua equipe agradecem as mensagens de carinho e solidariedade”, diz o comunicado.
