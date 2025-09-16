Médicos residentes devem começar especialização na Santa Casa de Adamantina em março de 2026

O diretor administrativo da Santa Casa de Adamantina, Renato Sobral, esteve na TV Folha Regional para participar do programa Entrevista da Semana e trazer todas as informações sobre a aprovação pelo Conselho Nacional de Residência Médica da abertura de quatro vagas para Residência em Clínica Médica.

“Foi um processo que iniciamos em 2023 com o cadastramento, desde então precisamos percorrer uma série de passos para regularizar a estrutura do hospital. Tivemos a aprovação no 21 de agosto e como tinha uma série de trâmites burocráticos a serem seguidos até a publicação, ficamos aguardando para fazer o anúncio oficial. O que ocorreu na semana passada”, disse o responsável.

Inicialmente serão abertas quatro vagas para especialização em Clínica Médica, com duração de 2 anos. E a partir do segundo ano a Santa Casa contará com oito novos profissionais.

“Quando assumimos em 2018, pelos desafios que tínhamos na época, nunca imaginamos que teríamos essa conquista em tão pouco tempo. E isso vai ao encontro do que viemos fazendo: aumentar serviços prestados e melhorar a qualidade de atendimento. Então essa disponibilização de novos profissionais residentes em estágio de formação traz isso. Hoje estamos muito mais críticos com relação aos processos assistenciais, porque agora temos responsabilidade de formar médicos especialistas”, destacou Renato.

A previsão é que sejam iniciados os trâmites para contratação de uma empresa que ficará responsável pelo processo seletivo para avaliação e aprovação dos ocupantes das vagas ofertadas. “É uma oportunidade que não será restrita aos alunos de Medicina da FAI, mas, sim, de universidades de todo o Brasil”, informou. E o início da Residência na Santa Casa ocorrerá já em março de 2026.

A entrevista completa pode ser assistida na TV Folha Regional por meio das plataformas digitais (Facebook e YouTube) e no portal adamantnanet.com.br

Por Folha Regional Adamantina

