NOGUEIRA LINS VOLKSWAGEN inaugura unidade em Adamantina na nesta semana

O setor automotivo da região ganhará nesta semana, um novo marco: a inauguração da mais recente unidade da Nogueira Lins Volkswagen, em Adamantina.

O evento de Avant-Première acontece no dia 24, (quarta-feira), às 19h30, e promete ser um momento de celebração, inovação e valorização do desenvolvimento regional.

Mais do que uma nova concessionária, a unidade simboliza o compromisso da Volkswagen com a inovação, a sustentabilidade e a experiência integrada de atendimento. Projetada para oferecer um ambiente moderno, acolhedor e tecnológico, a concessionária busca proporcionar aos clientes uma vivência única, alinhada aos padrões globais da marca.

De acordo com o Grupo Nogueira Lins, a chegada da nova estrutura representa não apenas a expansão da rede, mas também um gesto de apoio ao desenvolvimento regional. A iniciativa reforça a valorização de parcerias institucionais e empresariais, destacando o papel da concessionária na construção de um futuro mais próspero para Adamantina e toda a região.

A solenidade contará com convidados especiais, autoridades e parceiros, que terão a oportunidade de conhecer de perto essa nova etapa da trajetória da Nogueira Lins, marcada pela excelência no atendimento e pela confiança conquistada ao longo dos anos.

A unidade fica na rua Carlos Pegoraro, 770 – distrito comercial às margens da SP-294.

Por Folha Regional Adamantina

