Confusão no Jardim Brasil termina com prisões, agressões e disparo não letal

Uma ocorrência policial movimentou a Polícia Militar de Adamantina na noite desta sexta-feira (19). O caso teve início quando a equipe fazia patrulhamento de rotina e avistou um homem em liberdade condicional em um campo de futebol, do Jardim Brasil, consumindo bebida alcoólica junto a outros indivíduos.

Conforme a Polícia Militar, ao perceber a aproximação da viatura, ele teria tentado fugir de bicicleta, dando início a um acompanhamento.

Segundo informações registradas na Delegacia de Polícia, o mesmo abandonou a bicicleta em frente a uma residência e tentou escapar a pé, invadindo imóveis vizinhos. Em um dos quintais, entrou em um cômodo desabitado, onde entrou em luta corporal com um policial. Mesmo após intensa resistência, ele acabou sendo contido apenas depois de nova abordagem na via pública, quando foi necessário o uso de força física para imobilizá-lo.

Durante a ação, moradores passaram a arremessar objetos, como tijolos e garrafas contra as equipes e viaturas. Um tijolo lançado por uma mulher atingiu o colete balístico de um subtenente que atuava na ocorrência. Para controlar a situação, a PM informou que utilizou gás de pimenta e realizou um disparo com bala de borracha, que atingiu a mulher. Ela foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro de Adamantina.

A confusão se agravou quando a mãe do rapaz preso começou a insultar os policiais com palavras de baixo calão. Ela também recebeu voz de prisão e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força para contê-la.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os momentos de tensão e a confusão gerada durante a ocorrência.

Após o tumulto, todos os envolvidos foram levados à Delegacia, onde a ocorrência foi registrada e expedidas requisições para exames de corpo de delito.



(Por: Redação – Foto: Diego Fernandes)

