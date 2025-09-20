Neste domingo Lar dos Velhos realiza 45º Leilão de Gado

A partir das 10h30 deste domingo (21), no Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’, o Lar dos velhos de Adamantina inicia a 45ª edição do Leilão de Gado para angariar recursos que serão utilizados na manutenção e melhoria dos serviços prestados aos idosos atendidos.

O evento contará com o saboroso almoço beneficente que terá churrasco, vinagrete, farofa, pão e sobremesa, tudo isso acompanhado de completo serviço de bar.

O convite pode ser adquirido por meio do telefone (18) 3521 3308.

Segundo informou o presidente Nelson Baraldi, as doações ainda podem ser feitas ao entrar em contato na sede do Lar, no telefone (18) 3521 3308, ou também diretamente na chave Pix 18 997151065.

“Contamos mais uma vez com a população adamantinense, para colaborar e participar do nosso Leilão, que é tão importante para a estabilidade das finanças da nossa entidade”, ressaltou.

Atualmente a entidade oferece atendimento em assistência para aproximadamente 49 idosos e, principalmente, nos meses de janeiro, fevereiro e março necessita de recursos extras para manter as atividades, uma vez que é um período que não recebe repasses de verbas governamentais (união, estado e município).

Por Folha Regional Adamantina

.