BAÚ DO ESPORTE ADAMANTINENSE

Nesta edição da coluna Bau do Esporte Adamantinense, recordamos a extinta equipe do Bairro do Prata FC de Adamantina em 1980.

A equipe foi muito tradicional no esporte de Adamantina principalmente nos anos 80 tem histórico tem time aguerrido e que fez história no esporte da Cidade Jóia.

Na foto, mostra a equipe, em pé da esquerda para direita: Moura, Toninho “Pica Pau”, Odemir, Lair Betio, Leônidas e Juca Caldeira

Abaixados na mesma ordem: Otávio (ex presidente do CCI Adamantina), Armando, Toinho, Junior Davi “Bradesco” e Vilson.

Por: Jair Kbça

