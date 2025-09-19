ARTIGO: ALÉM DO SENSO COMUM NESTA PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

“O reformador está sempre certo sobre o que está errado. Ele, geralmente, está errado sobre o que está certo.” (G. K. Chesterton)

Faz alguns meses que este articulista vem escrevendo sobre temas diversos nesta coluna, ainda, buscando desta forma colocar os/as leitores/as em contato com os diversos debates em terras provincianas…

Porém, o olhar sempre ocorre por meio da reflexão crítica sobre tais temas e temáticas, tentando destacar de um jeito ou de outro questões de interesse coletivo para o contexto plural dos fatos…

Entretanto, desenvolver tais atividades é um desafio “a perder de vista” como afirma o dito popular, entretanto, a insistência sobre alguns temas nestes artigos são necessários, ainda, para que a “reflexão crítica” possa estar acima do senso comum que predomina nos quatro cantos desta Província do faz de conta…

Por isso e mais aquilo, não se pode “fazer de conta” nos locais de encontros da turma de sempre em terras provincianas, haja vista os desencontros patrocinados pelo “senso comum” sobre tudo e todos, ainda, acima do bem e do mal ou do bom e mau …

Diz um outro dito popular, a saber; “que uma andorinha sozinha não faz verão”, entretanto, afirma um outro dito, “que de grão em grão a galinha enche o papo”, portanto, pode-se projetar que existe alternativa para a reflexão crítica em terras provincianas…

O que não se pode fazer é ficar distante deste debate, ou seja, temas e temáticas relacionadas com a política por meio dos politiqueiros de sempre no cenário provinciano, bem como, quando tais desencontros estão direcionados com o outro lado, das “paredes alvas” e assim por diante…

O cenário continua em “estado de alerta máximo” em todas as áreas e “todo cuidado é pouco” quanto ao contexto da produção e prestação de serviços, tendo em vista que as medidas implementadas pelas políticas públicas em nível local, ainda, proporcionaram resultados esperados pela comunidade provinciana…

E segundo os analistas de plantão nas questões econômicas, este ano muita coisa pode ocorrer em nível internacional com reflexos diretos no “País do faz de conta” e por tabela na denominada região da “nova” alta paulista…

A comunidade provinciana deve estar atenta a tais movimentações que quase sempre ocorrem nos bastidores do poder pelo poder em busca do poder, porém, a “união faz a força” pra que muitas decisões sejam revogadas em nome do compromisso assumido nas campanhas eleitorais dos candidatos que foram vencedores nas últimas eleições para o executivo e legislativo provinciano…

Os discursos com fundamentação no “senso comum” do pode executivo municipal com aval do legislativo por meio da “maioria absoluta” nas votações, pode proporcionar retrocessos em todas as áreas dominadas pelo pelo “executivo municipal” neste tempo novo tempo que se chama hoje…

Pelo dito acima, a comunidade provinciana não pode ficar distante dos fatos que ocorrem nos “bastidores” da politicagem por meio dos compromissos assumidos na Campanha eleitoral dos vencedores…

Também, espera-se que essa turma do “Novo” (sic) possa sair da mesmice de sempre, porém, não se pode esperar muita coisa onde existe o “coiso” e assim por diante…

Finalizando, “apesar de você”, existe uma minoria que sabe o que está ocorrendo neste jogo do poder provinciano, tendo em vista que “mudam as moscas, mas a m… é sempre a mesma”…

