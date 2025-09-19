Paróquia São Francisco de Assis prepara 5ª Festa do Padroeiro para o dia 27 de setembro

Está marcada para o dia 27 de setembro, a partir das 18h, a 5ª Festa do Padroeiro da Paróquia São Francisco de Assis, localizada no Jardim Adamantina. Os preparativos já foram iniciados pela comissão organizadora do evento, liderada pelo padre Quinzinho.

Na oportunidade, será feito sorteios que darão 1 TV Samsung 65 polegadas, 1 geladeira Electrolux 490l, 1 ar condicionado de 12.000 BTUS, entre outros prêmios.

Para concorrer basta adquirir o cupom pelo valor de R$ 5,00, que podem ser encontrados na secretaria paroquial, assim como antes e depois das missas e também nos supermercados durante o sábado de manhã.

Para o público presente se deliciar, haverá uma ampla praça de alimentação com barracas de pastel, cachorro quente, pizza frita, espetos, bolos e bebidas.

Além da área kids com brinquedos e a famosa barraca do peixinho.

Também está sendo vendido antecipadamente o cartão do frango assado por R$ 50,00, na secretaria da igreja.

A 5ª Festa do Padroeiro São Francisco de Assis será montada na Rua João Perrone, em frente ao campo do Jardim Adamantina.

Por Folha Regional Adamantina

.