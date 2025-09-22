Instalada na Rua Joaquim Nabuco a primeira lombada de material sintético de Adamantina

O trânsito da Rua Joaquim Nabuco, no centro de Adamantina, ganhou na última quinta-feira (18) uma inovação no controle de velocidade: uma lombada de material sintético reciclado. O equipamento foi instalado em frente ao prédio que abrigará a nova Farmácia Municipal, cuja abertura deve atrair maior fluxo de pedestres e veículos.

O dispositivo é composto por módulos com encaixes, fixados por parafusos, o que garante instalação rápida e com menor impacto na circulação de veículos. Diferente das tradicionais lombadas de concreto ou asfalto, o novo modelo permite manutenção facilitada e maior durabilidade.

Ao todo, foram utilizadas 46 peças para compor a ondulação de 11,4 metros de extensão. Cada peça pesa aproximadamente 14 quilos, formando um conjunto resistente, projetado para suportar o tráfego da via.

Segundo o Portal da Transparência da Prefeitura de Adamantina, o investimento para a implantação foi de R$ 9.660,00. A fornecedora do produto é uma empresa de Gramado (RS) e assegura que as dimensões atendem às exigências do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A novidade chamou a atenção de moradores e comerciantes da região, que acompanharam o trabalho de instalação. A expectativa é que o redutor de velocidade traga mais segurança aos pedestres, principalmente diante do movimento que será gerado pela farmácia.

A lombada tem garantia de quatro anos, o que representa mais economia para o município em longo prazo, além de contribuir com práticas sustentáveis, já que é produzida a partir de material reciclado.

Por Folha Regional Adamantina

