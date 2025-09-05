Motociclista morre após atropelar cavalo na SP-294; rodovia registrou dois acidentes na mesma noite

Um motociclista morreu na noite desta quinta-feira (4) depois de atropelar um cavalo na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Bauru (SP).
De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente foi registrado no km 350 da via e tanto o motociclista quanto o animal tiveram a morte constatada ainda no local do acidente.
Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acostamento e uma das faixas da rodovia chegaram a ficar interditados, mas foram liberados ainda durante a noite. A Polícia Civil irá investigar as causas do acidente.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 23h, quando um carro bateu na traseira de outro veículo. Com o impacto, um deles capotou e o outro bateu contra o muro central da pista.
Ao todo, cinco pessoas estavam nos dois carros. Todas conseguiram sair antes da chegada do resgate. Duas vítimas foram socorridas pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, enquanto as outras três não precisaram de atendimento médico.
As causas do acidente serão investigadas.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/divulgação