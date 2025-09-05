Colisão entre van e carreta deixa motorista morto na Rodovia Anhanguera

Um acidente envolvendo uma van utilitária e uma carreta deixou um motorista morto na Rodovia Anhanguera (SP–330), na altura de São Simão (SP), na manhã desta sexta-feira (5).
Segundo a Arteris ViaPaulista, a van bateu na traseira da carreta carregada com madeira, ainda por causas a serem esclarecidas, por volta das 5h42, no Km 270, sentido capital.
Com o impacto, o motorista da van, de 53 anos, morreu na hora. Até a última atualização desta reportagem, ela não havia sido identificada. Já o condutor da carreta não se feriu.
A colisão provocou a interdição de uma das faixas da rodovia no trecho. Há pelo menos dois quilômetros de lentidão, informou a Arteris.
Por g1 Ribeirão Preto e Franca – Foto: Reprodução/EPTV