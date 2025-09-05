Três pessoas morrem em batida entre carro e caminhão na BR-163

Três pessoas morreram em um acidente na BR-163, em Capanema, no sudoeste do Paraná, na quinta-feira (4). As vítimas eram moradoras de Foz do Iguaçu, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O carro em que elas estavam bateu de frente com um caminhão. Duas pessoas morreram no local. A terceira vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Sudoeste, em Capanema, mas não resistiu aos ferimentos.
As vítimas foram identificadas como Claudeci Pereira Soares, Phernando Hubner Soares e Crisantos Andrés.
O motorista do caminhão não se feriu.
Por g1 PR e RPC – Foto: Portal 163