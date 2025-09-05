ADPM de Adamantina realiza 8º Torneio da Independência de Futebol Médio

A diretoria da ADPM (Associação Desportiva Policia Militar Regional) de Adamantina, realiza neste domingo (dia 7 de setembro), à partir das 8:30, em sua Praça de Esportes, a 8º edição do Torneio Regional Aberto da ‘Independência’ de Futebol Médio.

O tradicional evento esportivo terá a participação de 16 equipes, de Adamantina e cidades vizinhas.

CONFIRA A TABELA DOS JOGOS

1º JOGO: Atlético Peso Pesado x Parque Iguaçu

2º JOGO: Resenha E.C/ Supermercado Godoy Rede Smart/ WL Barbearia x CW Motos/ BA Lanches

3º JOGO: Panela Caipira/ Siri Burg/ Morro x Quaiados / ComercialAguapeí/Hot Top Lanches

4º JOGO: Eletro Liz / Retribuir / Flórida Paulista x Adamantina City/ Led Body Cortes/ Paulinho Eletricista/ JW Conveniência

5º JOGO: Borussia/ Adamantina x Vila Freitas/ Star Motos/ BarracaArlete

Salgados/ Fort Pedras

6º JOGO: San Remo E.C./ Marcos Construtor x Atlético Mariápolis

7º JOGO: The Kings x Hookah Valem/Chikão Frutas/ Supermercado Godoy Rede

8º JOGO: Arsenal E.C./Supermercado Godoy Rede Smart/ Bar do Lú x Portuguesa

ARBITRAGEM

O conceituado Luis Henrique “Babidi”

FOTOS

Rita Nery Eventos Esportivos “Foco na bola e olho no lance”

LOCUÇÃO

Jair Kbça e participação Luizinho Bill

COMUNICADO

A diretoria da ADPM comunica aos dirigentes, comissão técnica e jogadores das equipes que está proibida a entrada de cooler e caixas de isopor de cerveja em veículos no dia da competição. Haverá revista no local.

EVENTO

O evento esportivo contará com completo serviço de bar e som ambiente.

Por: Jair Kbça