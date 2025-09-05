Associado de Jaú é contemplado com R$ 50 mil em sorteio mensal do Seguro de Vida MAPFRE em parceria com o Sicredi

Sorteios são realizados com base na Loteria Federal e ocorrem conforme o plano contratado pelo associado.

O associado da Sicredi Centro Oeste Paulista, Rafael Cesar Solla, de Jaú (SP), ganhou R$ 50 mil em um dos sorteios mensais do Seguro de Vida MAPFRE em parceria com o Sicredi. A entrega oficial do prêmio foi realizada na última quinta-feira, dia 4 de setembro, na agência Hospital Unimed de Jaú.

Para participar dos sorteios, os associados devem contratar seguros de vida Mapfre com o Sicredi. Os sorteios são realizados mensalmente com base nos resultados da Loteria Federal, e os segurados concorrem por meio do número da sorte, disponível no certificado emitido após a contratação. Ao todo, são realizados quatro sorteios mensais no valor de R$ 50 mil cada e outros benefícios podem ser conferidos no site da seguradora, no endereço https://www.mapfre.com.br/para-voce/parceiros/sicredi/seguro-de-vida-do-meu-jeito/.

A entrega contou com a presença do presidente da cooperativa, Dr. João Salvi, o gerente da agência, Marcelo Alvares, o assessor do produto, Luiz Felipe Pascon, e as gerentes de negócios, Drieli Ferreira e Cauana Cândido, reforçando o compromisso da cooperativa em valorizar seus associados e promover ações que vão além da proteção financeira.

“Essa campanha é uma forma de reconhecer e beneficiar nossos associados, oferecendo segurança e oportunidades reais de premiação. É também um exemplo de como a cooperação com nossos parceiros, como a MAPFRE, fortalece nossa missão de cuidar das pessoas e gerar valor para quem confia no Sicredi”, destacou o presidente da Sicredi Centro Oeste Paulista.

Como participar dos sorteios do Seguro de Vida

Ao contratar um seguro de vida com o Sicredi, o associado passa a concorrer automaticamente aos sorteios, de acordo com as condições específicas do plano escolhido. Não é necessário fazer cadastro adicional: basta manter o seguro ativo e estar em dia com as condições contratuais. Mais informações sobre os seguros de vida e os sorteios estão disponíveis nas agências do Sicredi.

Por: Assessoria