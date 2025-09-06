Morre a mulher vítima de acidente entre carro e ambulância da Prefeitura de Adamantina

A motorista Alice Zanghettin Dallaqua, moradora de Pompeia, morreu nesta sexta-feira (5) após se envolver em um grave acidente no trevo de acesso a Quintana, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).
Alice dirigia um Renault Sandero e, ao tentar acessar a rodovia no sentido Pompeia, acabou atingida por uma ambulância da Prefeitura de Adamantina que seguia para Herculândia. Ela chegou a ser socorrida em estado grave e encaminhada à Santa Casa de Pompeia, mas não resistiu aos ferimentos.
Na ambulância, duas pessoas ficaram feridas e foram levadas à Santa Casa de Quintana. O motorista não sofreu ferimentos.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Tupã, Polícia Militar Rodoviária, concessionária Eixo e Instituto de Criminalística atenderam a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas. (Por: Bastos Já – Foto: Diego Pereira / Mais Tupã)