CIDO FERRAMENTAS: visite o stand na ExpoVerde e concorra uma roçadeira

A ExpoVerde 2025, realizada no Recinto Poliesportivo de Adamantina, conta com a presença da Cido Ferramentas, a maior empresa da região nos segmentos de locação, venda e manutenção de ferramentas.

Durante o evento, a empresa apresenta sua ampla linha de produtos e serviços, com o apoio de sua equipe, que está no local para atender o público, esclarecer dúvidas e demonstrar novidades.

Além da exposição, os visitantes que passarem pelo stand da Cido Ferramentas terão a oportunidade de participar de um sorteio especial. No domingo, último dia da feira, será sorteada uma roçadeira, atraindo ainda mais interessados ao espaço.

Com tradição e reconhecimento em Adamantina e região, a Cido Ferramentas reforça sua presença no setor e marca a participação na ExpoVerde 2025 como uma vitrine de inovação e proximidade com seus clientes.




