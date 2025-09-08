Prefeitura de Adamantina divulga agenda cultural de setembro com ampla programação

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou a agenda cultural do mês de setembro, que reúne eventos voltados ao lazer, arte, empreendedorismo e tradição.

Abrindo o calendário, acontece a ExpoVerde 2025 de 4 a 7 de setembro no Poliespotivo com grandiosa programação. Também no dia 5 de setembro, Adamantina recebe o Empreenda Tur, promovido pelo Governo do Estado em parceria com a Federação dos Empreendedores do Brasil (Fenae Brasil), com a presença do secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

Também no domingo (7), a cidade realiza o desfile cívico-militar com o tema ‘Brasil de todos e para todos’, com a participação de entidades civis e militares.

A agenda ainda contempla atividades culturais variadas até o final do mês de setembro, con-tando com os seguintes destaques:

-Exposição fotográfica ‘Jardim Brasil dos trilhos para cá’ – de 9 a 30 de setembro, no Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi;

-Oficina livre de edição de dublagem, com Ítalo Yuri, no dia 10, às 18h, seguida do lançamento do livro do autor Igor Alvarenga, às 19h;

-Exibição do filme ‘Boas de Papel’, no dia 11, no Anfiteatro Fernando Paloni;

-Reinauguração da pista e campeonato de skate, dia 14, a partir das 12h, no Vale das Pedri-nhas;

-Clube de Leitura da Terceira Idade, com Leila Macedo, no dia 19, na Biblioteca Municipal ‘Ju-rema Citeli’;

-Exibições dos filmes ‘O Vendedor de Sonhos’ e ‘Charada’, nos dias 18 e 25, às 14h, no Anfi-teatro Fernando Paloni;

-Domingo para Crianças, dia 21, às 17h, no Parque dos Pioneiros;

-Oficina de bonecas de pano, dia 28, a partir das 15h30.

Por Folha Regional Adamantina

.