Incêndio às margens da SP-333 prejudica visibilidade e provoca batida frontal entre carreta e caminhão

A fumaça causada por um incêndio de grande proporções que atingiu a vegetação às margens da Rodovia Miguel Jubran (SP-333), em Tarumã (SP), provocou um acidente entre uma carreta e um caminhão na tarde desta sexta-feira (5).
De acordo com a Centro de Controle de Informações da Artesp (CCI), a baixa visibilidade fez com que os dois veículos batessem de frente. O motorista do caminhão ficou ferido e precisou ser socorrido pela ambulância da concessionária responsável pela rodovia.
Quatro caminhões-pipa de uma usina da região foram mobilizados para apagar as chamas. O trânsito no sentido leste chegou a ficar interditado, mas foi liberado por volta das 14h, com os veículos seguindo em comboio.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Reprodução