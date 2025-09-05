Acidente com ambulância de Adamantina deixa três pessoas feridas

Na tarde desta sexta-feira (5), um grave acidente foi registrado no trevo de acesso à Quintana, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

Uma motorista dirigindo um Sandero tentou acessar a rodovia em direção a Pompéia, quando acabou colidindo com uma ambulância da Prefeitura de Adamantina, que seguia em direção a Herculândia. O

condutor da ambulância não conseguiu evitar o forte impacto. Duas pessoas que estavam dentro da ambulância ficaram feridas. Já no Sandero, a motorista sofreu ferimentos graves, enquanto o passageiro escapou ileso, assim como o condutor da ambulância.



Equipes da concessionária Eixo prestaram socorro imediatamente: a motorista do Sandero foi levada em estado gravíssimo para a Santa Casa de Pompéia, e as duas vítimas da ambulância foram encaminhadas à Santa Casa de Quintana, com apoio de outras ambulâncias da cidade.