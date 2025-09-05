Carro capota em avenida da Vila Jamil de Lima, em Adamantina

Motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi levada ao hospital.

Na manhã desta sexta-feira (5), um Hyundai Tucson com placas de São Paulo capotou na Avenida Quinze de Novembro, próximo ao cruzamento com a Avenida Ipiranga, no bairro Vila Jamil de Lima, em Adamantina.

De acordo com as informações colhidas no local, o veículo seguia no sentido da Etec em direção ao Barracão da Fepasa, em um trecho de subida, quando a condutora perdeu o controle da direção. O carro atingiu o canteiro central da via e acabou virando.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento à motorista, que apresentava apenas ferimentos leves. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Adamantina.

A Polícia Militar acompanhou a ocorrência, isolou a área e aguardou a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia por volta das 7h. Após a liberação, o veículo foi removido e o canteiro central limpo para normalização do tráfego.