Atleta Gustavo do FAI Adamantina Futsal é anunciado por equipe de Botucatu

O atleta Gustavo, do FAI Adamantina Futsal, foi anunciado por uma equipe de Botucatu, onde dará continuidade à sua carreira disputando a Federação Paulista de Futsal.

O jogador se destacou durante brilhante participação da equipe adamantinense nas disputas da Copa Paulista de Futsal onde a equipe do FAI Adamantina Futsal ficou entre as quatro primeiras colocadas.

O anuncio foi feito pela diretoria do FAI Adamantina Futsal através das redes sociais.

“Registramos nosso sincero agradecimento pela dedicação, comprometimento, respeito e destaque que demonstrou defendendo as cores do nosso projeto durante este primeiro semestre. Sua trajetória conosco deixa orgulho e a certeza de que todo esforço vale a pena”, ressalta o comunicado do FAI Adamantina Futsal.

“Casos como o do Gustavo reforçam a importância da missão do projeto de futsal adamantinense e mostram que estamos no caminho certo. Seguiremos trabalhando diariamente para criar oportunidades e abrir portas para que cada vez mais jovens possam realizar seus sonhos através do esporte. Parabéns, Gustavo! Estaremos sempre na torcida pelo seu sucesso”, finaliza o comunicado do FAI Adamantina Futsal.

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