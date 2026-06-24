Colisão entre carros deixa feridos na SP-304

Uma colisão frontal entre dois carros deixou duas pessoas gravemente feridas na noite de segunda-feira (22), no km 282 da Rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), entre Jaú (SP) e Mineiros do Tietê (SP).
De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu no sentido interior-capital. A batida destruiu a frente dos dois veículos.
As duas vítimas sofreram ferimentos graves, foram socorridas e removidas pelas equipes de resgate. Uma delas foi encaminhada para um hospital da região.
A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para orientar o trânsito no local e solicitou a presença da perícia técnica da Polícia Civil para entender a dinâmica do acidente.
Todas as faixas e o acostamento no sentido leste ficaram interditados por 20 minutos logo após o ocorrido.
Mais tarde, houve o bloqueio temporário do acostamento no sentido capital-interior, que foi liberado minutos depois.
Não foram registrados pontos de congestionamento no trecho.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Divulgação