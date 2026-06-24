Dois morrem carbonizados após carro bater em árvore e pegar fogo em rodovia de MS

Paulo Ricardo e Gustavo Pereira Nascimento, morreram carbonizados após um acidente na manhã deste domingo (21), na MS-379, próximo ao distrito de Panambi, na zona rural de Dourados. Um terceiro ocupante do veículo conseguiu sair antes que as chamas se espalhassem e foi socorrido.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a equipe foi acionada por volta das 6h20. No local, os militares encontraram um Toyota Corolla preto completamente tomado pelo fogo, em meio a forte neblina.
De acordo com o boletim de ocorrência, o carro seguia no sentido Dourados–Panambi quando saiu da pista e bateu contra uma árvore às margens da rodovia. Após o impacto, o veículo incendiou.