ExpoVerde tem estacionamento oficial com seguro e venda de pulseiras do camarote

A ExpoVerde 2025 – 33ª Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina – começa nesta quinta-feira (4) e vai até domingo (7), reunindo atrações culturais, shows e competições no Recinto Poliesportivo. A entrada é gratuita durante todos os dias do evento.

Para facilitar o acesso do público, a Lovi do Brasil, empresa responsável pela montagem da estrutura, disponibilizou um estacionamento oficial ao lado do recinto, em área que futuramente receberá a pista de atletismo. O espaço é pago, mas conta com seguro veicular, garantindo maior segurança e praticidade aos visitantes.

A programação terá início já na manhã de quinta-feira, com a abertura dos portões às 9h, permitindo visitação às áreas de exposição verde, animais, empresas, escolas e instituições. O espaço funcionará até às 17h e reabre novamente às 19h, quando acontecem as primeiras provas dos Três Tambores com participação de escolinhas locais, seguidas pelas montarias do Circuito ACR e show da dupla Fiduma & Jeca.



Na sexta-feira (5) e no sábado (6), o recinto seguirá o mesmo esquema de horários: aberto das 9h às 17h e, à noite, a partir das 19h, com provas dos Três Tambores, rodeio e shows musicais. A dupla Marcos & Belutti se apresenta na sexta-feira, enquanto Felipe Araújo sobe ao palco no sábado.

O último dia da festa, domingo (7), terá almoço servido pelas entidades assistenciais participantes, seguido, a partir das 18h30, pelas finais do rodeio, incluindo provas dos Três Tambores e montarias em touro pelo Circuito ACR. Após a premiação dos campeões, a programação será encerrada com o show de Traia Véia.

A ExpoVerde 2025 se consolida, mais uma vez, como um dos maiores eventos do calendário regional, aliando tradição, entretenimento e fortalecimento do setor agropecuário e comercial de Adamantina. (Por: Redação – Foto: Acácio Rocha / Siga Mais)



