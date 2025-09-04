CONQUISTA! Santa Casa de Adamantina é aprovada pelo Conselho Nacional e passará a oferecer Residência Médica

A Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, na Providência de Deus, informou que o Conselho Nacional de Residência Médica avaliou a instituição e aprovou o Programa de Residência em Clínica Médica no hospital.

Através das redes sociais, a significativa conquista foi comemorada e explicada para a população de Adamantina, pois, de acordo com o vídeo postado, “isso significa mais médicos, mais qualidade, mais assistência à saúde de Adamantina e região”.

No vídeo, o diretor administrativo Renato Sobral e médicas da instituição explicaram a novidade.

De acordo com Renato, desde 2023 a Santa Casa de Adamantina vinha buscando o cadastramento do programa e, na última quarta-feira, dia 3, recebeu a feliz notícia da aprovação.



A Dra. Glaucia Crepaldi (Coordenadora da Comissão de Residência Médica) explicou que foram aprovadas 4 vagas para a formação de especialização em Clínica Médica, com duração de 2 anos. Assim, no segundo ano, haverá 8 profissionais em formação no hospital, sendo que a intenção é ampliar o número de vagas futuramente.

A Dra. Ana Cristina (Coordenadora da Comissão de Clínica Médica) afirmou que, com a residência, a Santa Casa contará com profissionais mais capacitados para melhorar o atendimento e a assistência aos pacientes.

Já a enfermeira Priscila Neris (Coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa) ressaltou que a Santa Casa de Adamantina está totalmente preparada para receber a residência médica.

O início da especialização está previsto para março de 2026. A Santa Casa já inicia agora os trabalhos preparativos para a realização do processo seletivo das 4 vagas que serão disponibilizadas, sendo que em breve haverá divulgação de novas informações.

A Dra. Glaucia destacou ainda que, no futuro, com o andamento e a formalização como hospital de ensino, poderão ser pleiteadas outras especialidades médicas.

“Essa conquista vem para somar e colocar a Santa Casa de Adamantina em outro patamar, formando médicos especialistas dentro do nosso hospital. Estamos em festa, pois, além de cuidar, iremos formar profissionais especializados”, finalizou Renato, agradecendo a todos que contribuíram para essa importante conquista. (Por: Redação – Foto: Arquivo Adamantina NET)



