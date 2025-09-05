ARTIGO: “APOCALÍPTICOS” PROVINCIANOS EM AÇÃO…

“Entre um sábio e um ignorante há a mesma diferença que entre um homem vivo e um cadáver.” (Aristóteles)

Sérgio Barbosa (*)

O escritor e pesquisador, Umberto Eco, autor de diversos livros e ensaios sobre as mais diversas áreas, entre as quais o contexto midiático, escreveu faz alguns anos uma das muitas obras clássicas, a saber; “Apocalípticos e Integrados”…

Neste clássico da área da comunicação, o autor registra duas propostas relacionadas com as denominadas Escolas de Comunicação, entre as quais, a “Escola de Frankfurt”, neste caso, a maior referência para a reflexão teórica-crítica sobre “Cultura de Massa”…

Porém, retornando ao contexto provincianos, entretanto, utilizando um ou outro aspecto acima, ou seja, quanto o autor, Umberto Eco, cita os denominados “frankfurtianos” como pesquisadores envolvidos em um cenário mais do que apocalíptico, portanto, tais fundamentos, também, estão mais do que presentes na Província por meio dos famigerados “teóricos do caos”, bem como, “teóricos da conspiração” e assim por diante…

Deve-se registrar que não tenho “procuração” deste ou do outro lado para escrever sobre tais casos em meio aos ocasos provincianos, haja vista que os “ruídos provincianos” estão em todos os cantos e esquinas da cidade, além das padarias e outros locais de desencontros dos mesmos…

Mas, entendo que “a César o que é de César”, todavia, cada qual deve ter ou ficar com a sua “opinião”, desde que a mesma apresente alguma fundamentação sobre o debate em pauta…

Por exemplo, ficar divagando sobre o cenário ou situação financeira da instituição maior da Província, acredito, pode mais atrapalhar do que ajudar no desenvolvimento institucional em níveis educacional e social, considerando a importância estratégica e organizacional para o cenário regiocal, ou seja, do regional par ao local…

Na semana passada, um dos sites provincianos, veiculou uma entrevista com o gestor educacional sobre o contexto plural da instituição nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão comunitária, ainda, afirmou que a questão fundamental está focada no planejamento visando a superação dos desafios deste novo tempo novo que se chama hoje, entretanto, projetando em nível organizacional o futuro da instituição…

Além do mais ou de menos, entendo que se faz necessário marcar presença com propostas afins aos objetivos da instituição, bem como, da importância da mesma neste contexto “regiocal”, caso contrário, os “apocalípticos provincianos” podem ou não complicar o meio de campo daqui pra frente quanto aos projetos institucionais, mesmo assim, entendo que “todo cuidado é pouco” com essa turma, pois, os mesmos apostam como “teóricos do caos” em uma outra proposta, a saber; “quando pior, melhor…”

AVE UMBERTO ECO!

AVE ESCOLA DE FRANKFURT!

AVE ESCOLA LATINO-AMERICANA DE COMUNICAÇÃO!

(*) jornalista diplomado.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com